Yavru kediyi boğulmaktan kurtardı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yavru bir kedi başka bir kedi tarafından boğulmak üzere iken hayvan sever bir vatandaş tarafından kurtarılıp tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yavru bir kedi başka bir kedi tarafından boğulmak üzere iken hayvan sever bir vatandaş tarafından kurtarılıp tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Genç ilçesinde Murat Kavar adlı bir hayvan sever, oturduğu binada annesinden ayrı kalan yavru bir kediyi başka bir kedi tarafından boğulmak üzereyken kurtardı. Yavru kediyi alan Kavar, özel veterinere götürerek tedavisini gerçekleştirdi. Kedinin bir süre gözetim altında kalacağı kaydedildi. - BİNGÖL