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Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yavru karacanın derede eğlendiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

GÖLYAKA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yavru karacanın derede eğlendiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Gölyaka ilçesindeki Değirmentepe köyünde bulunan dereye yavru karaca girdi. Derede yavru karacanın eğlendiğini gören vatandaşlar ise o anları kayda aldı. Vatandaşların 'Fıstık' ismini koyduğu karaca, bir süre derede ilerledikten sonra gözlerden kayboldu. - DÜZCE

Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi

Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi

Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölyaka, Düzce, Yerel, Haberler

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