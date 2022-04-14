Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi

GÖLYAKA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yavru karacanın derede eğlendiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Gölyaka ilçesindeki Değirmentepe köyünde bulunan dereye yavru karaca girdi. Derede yavru karacanın eğlendiğini gören vatandaşlar ise o anları kayda aldı. Vatandaşların 'Fıstık' ismini koyduğu karaca, bir süre derede ilerledikten sonra gözlerden kayboldu. - DÜZCE