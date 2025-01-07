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Yavru Goril İçin İsim Arayışı Başladı

Yavru Goril İçin İsim Arayışı Başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollarla getirilen nesli tükenmekte olan goril yavrusu için sosyal medyada isim önerisi kampanyası başlattı. Vatandaşlar 'Benceİsim' etiketiyle öneride bulunabiliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollar ile getirildiği tespit edilen nesli tükenme altındaki goril yavrusu için "Benceİsmi" etiketi ile isim arayışına girildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollar ile getirildiği tespit edilen nesli tükenme altında olan bir goril yavrusu bulunmuştu. Yavru goril, ekipler tarafından yakalandığında ürkek bakışlarıyla etrafında olup bitenleri anlamaya çalışıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorile sahip çıktı. Hijyenik bir ortamda koruma altına alındı. Bakıcıları ve görevli veterinerler adeta bebek gibi yakından ilgilendi. Hatta yavru gorilin bu süreçte kilo dahi aldığı gözlemlendi. Şimdi sıra yavru goril için isim bulma arayışına geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden isim önerisi kampanyası başlattı. Paylaşımda vatandaşlardan "Benceİsim" etiketi ile isim önerisi bulunulması istendi. Paylaşımın altına vatandaşlardan "fişek", "mahzun", "garip" gibi isim önerileri geldi.

Ticaret Bakanlığından da yavru gorile isim önerisi geldi

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yavru gorile isim önerisine ilişkin, "İsim hakkında payımız olduğunu düşündüğümüz için, Kaçak İstihbarat Müdürlüğümüzün kısa adı KİM bizim önerimizdir" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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