Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak - Haberler

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Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak

Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

Adıyaman kent merkezinde vatandaşlar yol üzerinde ağaçtan düştüğü tahmin edilen yavru baykuş buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Vatandaşlardan yavru baykuşu alan ekipler bakım ve besleme sonrası yeniden doğal yaşam ortamına bırakacak. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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