Yatalak Vatandaşa Otomatik Hasta Yatağı Verildi

Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden ve 16 yıldır yatalak olan Sadi Kürt isimli vatandaş hasta yatağına kavuştu.

Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Sadi Kürt (95), 16 yıldır yatalak olarak yaşam mücadelesi veriyor. Eşi de kendisi gibi hasta olan Sadi Dede, hiçbir yerden olumlu sonuç almayınca son çare olarak Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine çağrıda bulundu. Sırtının yara içinde olduğunu ve eşinin de hasta olduğunu anlatan Sadi Dede, dernekten otomatik hasta yatağı istedi. Sadi Dede'nin çağrısına sessiz kalmayan dernek yetkilileri, kısa süre içinde aldıkları otomatik hasta yatağını kendisine teslim etti.

Otomatik hasta yatağına kavuşan Sadi Dede ve eşi, zor şartlar altında derme çatma bir evde kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım talep etti. - VAN