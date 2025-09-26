Yatalak hastalar evde sağlık hizmeti ile şifa buluyor

Gaziantep'te yatağa bağımlı kalan ve sağlık sorunları nedeniyle hareket kabiliyetleri kısıtlı olan vatandaşlar için verilen evde sağlık hizmetleri ile hastaların düzenli olarak tedavileri, sağlık taramaları ve muayeneleri yapılıyor.

Gaziantep'te yatağa bağımlı, yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan, farklı sağlık sorunları nedeniyle hareket kabiliyetleri kısıtlı kalan hastalar, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen evde sağlık hizmetleri uygulamasından yararlanıyor. Kentte İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri, vatandaşlara kesintisiz sağlık desteği sunuyor. Yaklaşık 10 bin kişinin söz konusu hizmetten faydalandığı kentte, evde sağlık hizmetleri başladığı günden bu yana 54 bin civarında hastaya ulaşıldı. Evde sağlık hizmetleri ile özellikle yatağa bağımlı, yaşlı ve sağlık kuruluşlarına erişimde güçlük yaşayan vatandaşların tedavi ve bakım süreçlerini kolaylaştıran ve onlara kesintisiz sağlık desteği sunuluyor.

2025 yılının ilk 8 ayında 4 bin yeni hasta kayıt altına alınırken, 49 bin ev ziyareti gerçekleştirildi

Aralarında doktorların bulunduğu uzman ekipler, hastaları evlerinde muayene ediyor, tedavi, tıbbi bakım veya rehabilitasyon ihtiyaçları için gerekli sürecin de takibini yapıyor. Belirlenen ziyaret ya da hastanın tedavi sürecine göre düzenli olarak hastaların evine gidiliyor, hastaların gerekli olan sağlık taramaları ve muayeneleri yapılıyor. Beslenme uzmanları, psikolojik danışmanlar ve fizik tedavi teknikerlerinin de görev aldığı hizmetten yararlanan hastaların sağlık hizmeti aksatılmadan sürdürülüyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 2025 yılının ilk 8 ayında 4 bin yeni hasta kayıt altına alınırken, 49 bin ev ziyareti gerçekleştirildi. Engelli, yaşlı, yatalak ya da kronik hastaları muayene eden, gerekli ilaçlarını temin eden ekipler, hasta vatandaşların sürekli hayır duasını alıyor. Ekipler, hastalarına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunabilmek için büyük bir gayret gösterirken, hastalar emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına her zaman teşekkür ediyor.

"Evde sağlık hizmetlerimiz başladığı günden bu yana 54 bin civarında hastamıza ulaştı"

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Nilay Altunkaynak, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen evde sağlık hizmetlerinin vatandaşlara kesintisiz sağlık desteği sunmaya devam ettiğini söyledi. Altunkaynak, "İlimizde evde sağlık hizmetlerimiz başladığı günden bu yana 54 bin civarında hastamıza ulaştı. Şu anda 10 bin civarında hastamız aktif olarak bu hizmetten faydalanmaya devam etmektedir. 2025 yılının ilk 8 ayında ise 4 bin yeni hastamız kayıt altına alınmış, bu süreçte 49 bin civarında ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar, hem ekiplerimizin özverili çalışmasının hem de halkımızın sağlık hizmetlerine duyduğu güvenin bir göstergesidir. Evde sağlık hizmetlerimiz, özellikle yatağa bağımlı, yaşlı ve sağlık kuruluşlarına erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın tedavi ve bakım süreçlerini kolaylaştırmakta, onlara kesintisiz sağlık desteği sunmaktadır. Bizler İl Sağlık Müdürlüğü olarak her vatandaşımızın sağlık hizmetine eşit, hızlı ve kaliteli şekilde erişmesini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hastalarımızın en iyi tedaviyi alması ve mağdur olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz"

Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Hüseyin Ozan Gürbey, evde sağlık hizmetleri ile yatağa bağımlı hale gelen hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini ve hastaların muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının aile ortamında sağlandığını ifade etti. Hastaneye gelemeyecek durumda olan hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Gürbey, "Hastalarımızın mevcut tedavileri varsa onu yapıyoruz. Yoksa da uygun bir fizik tedavi ile tetkiklerle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Hastalarımızın en iyi tedaviyi alması ve mağdur olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımız mutlu, biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yaparak en iyi bir şekilde tedavi sürecini tamamlıyoruz. Evde sağlık hizmetleri güzel bir uygulama ve Sağlık Bakanlığımıza bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.

"Akrabamızın açmadığı ya da çalmadığı kapıyı çalıyorlar"

Evinde tedavi gören 46 yaşındaki Ümit Mustafa Kılıç ise 1996 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdiğini, iki ayağının diz üstünden ampute edildiğini ve o süreçten sonra ise yatağa bağımlı kaldığını anlatarak, "Yatalağım, bakıma muhtaç bir hastayım. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu uygulama çok faydalı oldu. Engelli olduğumuz için hastaneye gitmek, sıra beklemek benim için sıkıntı oluyor. Doktorlarımız geliyor, evde tedavi ediyorlar. Basit soğuk algınlığı ve benzeri durumlarda ilacımı yazıyorlar. Yaralarımın bakımını yapıyorlar. Kapımızı çalıyorlar. Akrabamızın açmadığı ya da çalmadığı kapıyı çalıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Personel güler yüzlü, sadece ilacı yazıp veya gerekli tedaviyi yapıp gitmiyorlar. Bu konuda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP