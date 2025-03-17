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Yatağan'da İyilik Sahuru Programı Düzenlendi

Yatağan'da İyilik Sahuru Programı Düzenlendi
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Yatağan İlçe Müftülüğü, Ramazan Ayı ve İyilik Haftası kapsamında 'İyilik Sahuru' programı düzenledi. Programa Yatağan Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı ve din görevlileri katılarak hafız öğrencilerle sohbet etti.

Yatağan İlçe Müftülüğü, Ramazan Ayı ve İyilik Haftası kapsamında manevi sıcaklığı yaşatmak ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla 'İyilik Sahuru' programı düzenledi.

Menteşe İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda tamamlandı programa, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Baki Bozkaya, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Yatağan Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, Yatağan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Mutlu, din görevlileri, Kur'an eğitmenleri ve hafız katıldı.

Hafız öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Mustafa Emre Kılıç gençlerle sohbet ederek, "Peygamber Efendimiz (sas) 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir' buyuruyor. Sizler de burada Kur'an-ı hıfz ederek bu hadisin muhatabı oluyorsunuz. Hafızlığınızı tamamladıktan sonra da ezberlediğiniz ayetleri anlamanızı ve hayatınıza yansıtmanızı Yüce Rabbimden niyaz ederim" dedi.

Öğrencilerle yapılan samimi sohbetlerin ardından Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ve Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi de programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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