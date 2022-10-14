Yatağa bağımlıydı, 9 yıl sonra yürümeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Birimi ekipleri, 37 yaşındaki dirençli epilepsi hastası Servet Soncu'nun hayatını değiştirdi. 9 yıldır yatağa bağımlı olan Soncu, 6 aylık fizik tedavinin ardından yürümeye başladı.

Hastalığından dolayı girdiği ameliyatların ardından, yaklaşık 9 yıl boyunca yatağa bağımlı hale gelen Servet Soncu, Büyükşehir Belediyesinin evde uygulanan fizik tedavi hizmeti ile tanıştıktan sonra, 6 ay içerisinde tam bağımsız bir şekilde yürümeye ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Fizik tedavi hizmetine başlamadan öncesine kadar, annesinden sadece su isteyip ve 'acıktım' demek dışında hiçbir harekette bulunamayan Soncu, artık kendi başına yemek yiyor, kitap okuyor, merdiven çıkıyor, hatta Engelsiz Yaşam Parkı'nda arkadaşlarıyla aktivitelere katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Evde Sağlık Birimi'nde görevli fizyoterapist Zeynep Aslan, "Bu 6 aylık süreçte tedavimizi başlattık. Servet Bey'le tedaviye başladığımızda, tamamen yatağa bağımlı haldeydi. Hiçbir ihtiyacını kendi başına karşılayamıyordu. İlk önce pasif hareketlerle başladık. Kas gücümüz gelmeye başladıkça, bunlara ufak dirençler ekledik. Yatak içinde kuvvetini kazandıktan sonra, ağırlıklarla çalışmaya başladık. Bundan sonraki süreçte bacak kaslarını kuvvetlendirmesi için, gövde dengesi çalıştık. Ayakta durmaya başlayınca da yürüme egzersizleri ile devam ettik. Şu an Servet Bey hem evin içinde hem de evin dışında tam bağımsız olarak yürüyebiliyor ve tüm ihtiyaçlarını kendisi görebiliyor" dedi.

"Yürümek harika bir şey"

Tedavi süresince gösterdiği azimle büyük bir yol kat eden Servet Soncu, "Hizmet çok güzel. Ailemize kattık arkadaşları. Kapıda karşılıyoruz onları. Çok içten davranıyorum. Yürüyemiyordum, annem vardı yanımda. Yürümek harika bir şey" diye konuştu.

Oğlu Servet'in hastalık süreci hakkında bilgi veren anne Arzu Soncu ise, "8 yaşında baş ve karın ağrılarından doktora başvurduk. Beyinde 3 apse olduğu ortaya çıktı. Hemen beyin ameliyatına aldılar. Bir süre sonra tekrar beyin ameliyatına aldılar. Çünkü çok zayıf düşmüştü. Bu iki ameliyattan sonra çok dirençli nöbetler başladı. Nöbetleri durdurmaya çalıştılar, fakat nöbetler çok dirençli olduğu için durmuyordu. 26-27 yaşlarında, vücudunu artık taşıyamaz duruma geldi. Hareketsizlikten kilo da almaya başladı. Bu süreç içerisinde bakıma muhtaç duruma düştü. Nöbetlerden dolayı beyin biraz zayıflamaya başladı. 9 yıldır da kendi ihtiyaçlarını gideremez durumdaydı" şeklinde konuştu.

İzmir'de yaşayan oğlunun Mersin Büyükşehir Belediyesinin fizik tedavi hizmetinden haberdar olduğunu ve iletişim kurarak başvuruda bulunduğunu söyleyen Soncu, "Başkanımız Vahap Seçer'in böyle bir hizmet verdiğini duyunca oraya başvurduk ve bize fizik tedavi için uygun olduğu söylendi. Böylece Servet'in fizik tedavisi başladı. Gün gün ilerledi ve 6 aydır devam ediyor. Şu anda Allah'ıma binlerce şükür, yürür durumda. Tüm ihtiyaçlarını kendisi giderebiliyor. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Evimizde de ağırlamak isteriz. Görmek isteriz. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Tarif edemiyorum sevincimi" dedi. - MERSİN