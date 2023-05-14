Yatağa bağımlı vatandaş oy kullanmaya sedye ile geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen vatandaş, oy kullanacağı okula sedye ile getirildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yatağa bağımlı İlyas Birgül, oy kullanacağı Cumhuriyet İlkokulu'na ambulansla getirildi. Birgül, sedyeyle sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü. Oyunu 1120 nolu sandıkta kullanan Birgül, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğim için çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Seçimler vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR