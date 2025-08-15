Yaşlılık Çalıştayı Kayseri'de Gerçekleşti

Yaşlılık Çalıştayı Kayseri'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 'Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirilen 'Yaşlılık Çalıştayı', yaşlı bireylerin toplumdaki önemini vurguladı ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik projeleri ele aldı.

2025 'Aile Yılı' kapsamında; ailenin kökeni olan yaşlılarımız ve Kayseri özelinde yaşlılık olgusunun ele alındığı, II. Yaşlılık Şurası'na hazırlık niteliği taşıyan 'Yaşlılık Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki programa Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, il protokolü, üniversite temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır; yaşlı bireylerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Yaşlılık, hayatın en değerli dönemlerinden biridir. Bu dönem; sabrın, emeğin ve sevginin olgunlaştığı, hayat tecrübelerinin bizlere ışık tuttuğu bir evredir. Bizler, büyüklerimizi yalnızca geçmişin tanıkları olarak değil, yarınlarımızın rehberleri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında; yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye, bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik fikir, öneri ve projeler ele alındı. Ortaya çıkan sonuçların, II. Yaşlılık Şurası'na katkı sunması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı

Yeraltı dünyasının tanınan ismi ve 12 adamı yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.