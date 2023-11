Yaşlıların yüzü vefa ziyaretleri ile gülüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Vefa Hizmeti" projesi çerçevesinde Ali ve Naime Dülger ile Mehmet ve Emine Akın çiftinin evlerine misafir oldu. Yaşlılar ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, kendilerinin istek ve sıkıntılarını dinleyerek, hayır dualarını aldı.

Vefa Hizmeti projesi çerçevesinde evi temizlenen aileleri her fırsatta ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki Ali Dülger ve eşi Naime Dülger'in evi evine misafir oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, bir süre sohbet etti. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Yeni Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Akın ve eşi Emine Akın'ın misafiri oldu. Büyükleri ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, Akın çiftinin sorunlarına ortak oldu. Vefa Hizmeti'nin kendileri açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Akın çifti, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

"Burada büyüklerimizin duasına talibiz"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle misafirperverlikleri için ailemize teşekkür ediyorum. Vefa Hizmeti kapsamında bizim hanım kardeşlerimiz belirli dönemlerde ailemizin ihtiyaçlarını görüyorlar. Burada temizliğinden tutun, kişisel bakımına kadar vermiş oldukları hizmetten dolayı ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Yarın bizler de bu yaşlara geleceğiz. Allah, kimseyi kimsesiz bırakmasın ama bu sosyal devlet anlayışıyla kimsesizlerin kimi olan bir yönetim anlayışıyla biz hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada büyüklerimizin duasına talibiz. Sağ olsunlar onların etmiş olduğu dualar sayesinde işlerimiz rast gidiyor. Rabbim; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah, sağlıklı uzun ömürler versin, ele ayağa düşürmesin. Tekrar misafirperverlikler için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımızın bizi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduk"

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Mehmet Akın, "Bugün Başkanımızın bizi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Allah, kendisinden her zaman razı olsun. Başkanımız sağ olsun bizimle her zaman ilgileniyor ne tür sıkıntımız olursa elinden gelen her şeyi yapıyor. Allah, Başkanımızın işini gücünü rast getirsin. Sağ olsun kızlarımız geliyor, evimizin temizliğini yapıyor. Allah, kızlarımızdan da razı olsun. Kızlarımız sayesinde evimiz her zaman temiz ve düzenli. Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin, Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP