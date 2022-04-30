Yaşlılara ait evlerin bayram temizliği 'Hünerli Eller'den

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin bayram temizliğini Suluova Belediyesi'nin kurduğu 'Hünerli Eller' ekipleri yaptı. Önceden tespit edilen evlere giden ekipler hummalı çalışmalar sonucu odaları ve eşyaları pırıl pırıl hale getirdi.

Evi temizlenen 84 yaşında Pakize Bütüner, "Kızlarım geldiler. Bayram temizliğimi yaptılar. Onları gönderen Fatih Başkanımdan Allah razı olsun" dedi.

Felçli eşiyle birlikte yaşayan 69 yaşındaki Rabia Birlikçi de evlerinin her yanını temizleyen görevlilere teşekkür etti. 80 yaşındaki Gazi Ahmet Karataş ise şiir okuyarak mutluluğunu paylaştı.

İçişleri Bakanlığı ile birlikte yaklaşık 5 yıldır yürüttükleri proje kapsamında oluşturulan 'Hünerli Eller' ekibinin çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "160 hanenin bayram temizliği yapıldı. Bu Ramazan Bayramı öncesinde de büyüklerimizin hayır dualarını almak istiyoruz" diye konuştu.

İlçedeki yaşlı, dezavantajlı vatandaşların evlerinin dönüşümlü olarak temizlenirken kişisel bakımlarının da yapıldığına değinen Başkan Üçok, vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.