Yaşlıların Dijital Dolandırıcılığa Karşı Eğitimi Önemli

Dolandırıcıların gelişen teknolojiye ayak uyduramayan yaşlıları hedef almasının ardından uzmanlar, belli bir yaş üstündeki insanlara dijital okuryazarlık dersleri verilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Son yıllarda gelişen teknolojiye ayak uydurmakta zorlanan yaşlılar, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Oltalama yöntemi ile yaşlıları arayarak çeşitli sebeplerden para isteyen dolandırıcılar bazen de telefonlarına gönderdikleri bir kod ile tüm bilgilerini ele geçirebiliyor. Bu durumun farkında olmayan vatandaşlar ise yıllarca uğraştıkları birikimlerini bir anda kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar ise, yaşlıları dolandırılmaktan kurtarmak için dijital okuryazarlık derslerinin verilmesi gerektiğini bu konuda gençlere büyük iş düştüğünü, onları teknolojik anlamda yalnız bırakmamak gerektiğini ifade etti.

"Dijital dolandırıcılık internet üzerinden gelen bir dolandırıcılık türü"

Dijitalleşmenin insanlara pek çok fayda ve zarar getirdiğini ifade eden Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Tiryaki, "Her alan dijitalleştiği gibi dolandırıcılığında da dijitalleştiğini görüyoruz. Dijital dolandırıcılık internet üzerinden gelen bir dolandırıcılık türü ve buradan kişisel bilgileri, finansal bilgileri ya da mal varlıklarını ele geçirmeye yönelik faaliyetleri oluşturuyor" dedi.

"Dijital okuryazarlık seviyesinin yaşlılarımızda artırılması gerekiyor"

Son dönemlerde yaşlıların dijital dolandırıcılık yüzünden binlerce lira parasını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Tiryaki, "Son dönemlerde özellikle yaşlıların çokça hedef alındığını görüyoruz. Zorunlu uygulamalardan olan E Devlet, banka işlemlerinde bile bu kişilerin korktuğunu ve bu işleri yapmaktan çekindiğini görüyoruz. Temel okuryazarlık ve dijital okuryazarlık seviyesinin yaşlılarımızda artırılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da temelde eğitim ve bilinçlendirmenin öne çıktığı bir süreç yaşamak gerekiyor. Burada belli bir yaş üstündeki insanlara dijital okuryazarlık dersleri verilmesi ve bunların dışında gerekli güvenlik önemlerinin alınması, gizlilik ayarlarının (sosyal medya hesaplarında) yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Aile içi destek bu konuda çok önem arz ediyor"

Yaşlıları dolandırıcılardan korumanın önemli unsurlarından birinin de mentörlük mekanizması olduğunu anlatan Doç. Dr. Tiryaki, "Yaşlı bireylere danışmanlık verecek başta aile bireyleri olmak üzere kurumların eğitimler vermesi ya da bu alanlarda mentörlük hizmeti verilmesi gerekiyor. Bunların dışında yaşlıların uğrak yeri olan emekli konaklarında dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi, risklerin öğretilmesi gerekiyor. Temel konulardan bir tanesi olan aile içi destek de bu konuda çok önem arz ediyor. Ailede dijital okuryazarlığı daha yüksek olan bireylerin yaşlılara destek olması önemli bir faktör. Hepimiz yaşadığımız sürede yaşlanıyoruz. Dijital okuryazarlık seviyemiz de zamanın şartlarına göre mutlaka geride kalacak. Bu durumda da yapılması gereken şu anda bu durumda olan insanlara destek vererek, eğitim vererek ciddi hatalar yapmalarını önlemek olacaktır. Bu yüzden alt nesil olan çocuklara ve torunlara büyük iş düşmekte" diye konuştu. - KONYA