Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi - Haberler

Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, Şef Namık Kemal Bilgin eşliğinde birbirinden güzel parçalar seslendirerek doyasıya eğlendi. Vatandaşların da ilgiyle izlediği ve alkışlarla desteklediği yaşlıların mini konser tadındaki eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kentte başarılı ve örnek yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi'nin, yaşlı vatandaşlar için önemli bir hizmeti olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi faaliyetlerini sürdürürken merkez sakinleri de eğlenceli aktivitelere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Tarihi Kayseri Kalesi surları önünde Namık Kemal Bilgin ile birlikte birbirinden güzel parçalar seslendiren ulu çınarlar, eğlenerek stres atarken vatandaşlara da mini konser tadında bir eğlence yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan vatandaşlarında ilgiyle izlediği ve alkışlarla eşlik ettiği renkli etkinlikte, gençler ve yaşlılar müzik eşliğinde birlikte eğlendi. Verilen konser, keyifli ve renkli mini konseri vatandaşların beğenisini topladı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel