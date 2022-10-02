Yaşlılar Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladılar Yerel Haberler Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ve Alzheimer Konukevi'nde vatandaşlar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde eğlenceli bir gün geçirdi. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ve Alzheimer Konukevi'nde vatandaşlar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde eğlenceli bir gün geçirdi. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde yaşlılar gönüllerince eğlendi. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ve Alzheimer Konukevi sakinleri, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan yenileme biriminin düzenlediği etkinliklere katıldı. Yaşlıların bedensel ve ruhsal sağlığını koruyup geliştirecek aktiviteler düzenlendi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da etkinliğe katılarak, vatandaşların günlerini kutladı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tepebaşı Dünya Yerel Haberler

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