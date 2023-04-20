Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi renkli görüntülere sahne oldu

Zonguldak'ta Karadeniz gazını devreye alma töreni alanında yaşlı bir kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisi renkli görüntülere sahne oldu.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkartılarak devreye alınması töreni bu akşam 20.23'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Törenin başlamasına saatler kala vatandaşlar da Filyos Limanı'ndaki tören alanına akın etti. 60 yaşındaki Dudu Tom isimli kadının Erdoğan sevgisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Erdoğan'ın vatandaşın açıklayacağı yeni müjdeler öncesi "Sürpriz adamı, onda sürpriz bitmez" diyen Dudu Tom, "Dünya bizi seyredecek artık. Biz CHP'ye falan kaptırmayız. Sen vatandaşının yanına gelsene niye Kandil ile gidiyorsunuz. Biz artık zafere koşuyoruz. Bizi kimse durduramaz. Çok heyecanlıyım. Bugün çok şeyler bekliyorum. Müjdeler bekliyorum. Güzel şeyler bekliyorum. Reisim çok şeyler anlatacak. Sürpriz adamı sürpriz onda bitmiyor. Amerika Türkiye'den elini çeksin. Biz geliyoruz. Zafere koşuyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023