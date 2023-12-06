Yaşlı Kadın, Yetersiz Maaşıyla Geçinemiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 bin 800 lira yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışan 78 yaşındaki Felake Üçkazan, ne semt pazarından ne de marketlerden istediğini alamadığını belirterek, "Marketin önüne vardığımda içeri girmeden bitiyor. Bundan bir 1 kilo alırsam, 1 kiloda hediye ediyor bu adam. Böyle dostların sayesinde geçiniyorum ben, işin gerçeği bu. Kasabın önünden geçerken yönümü şöyle dönüyorum. Evvel tavuk alıyordum onu da alamaz oldum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen 78 yaşındaki Felake Üçkazan yaşlılık maaşı olan 2 bin 800 lira ile geçinmeye çalıştığını ifade etti. Sol gözü görmeyen, sağ gözü de az gören Üçkazan, hayat pahalılığından yakındı.

Mısır canı çektiğini ancak alamadığını ifade eden Felake Üçkazan şöyle konuştu:

"Vallahi benim aldığım bir mağdurluk aylığı alıyorum, 2 bin 800 lira. Marketin önüne vardığımda içeri girmeden bitiyor. Bu hale geliyorum bak bu yeğenim bundan 1 kilo alırsam, 1 kiloda hediye ediyor bu adam. Böyle dostların sayesinde geçiniyorum ben, işin gerçeği bu. Kasabın önünden geçerken yönümü şöyle dönüyorum. Evvel tavuk alıyordum onu da alamaz oldum. Meyve sebzenin içinde de kazana koyacağı alıyorum, kazana konmayacağı alamıyorum. Ev kira olsa zaten durmam ben burada duramam. Biz evde 3 kişiyiz. Ekmeği bana 3 tane ekmek veriyor bana belediye parasız. O olmasa zaten yiyemiyoruz, o parasız 3 ekmek bana yetiyor. Balığı da çocuk gider tutarsa yiyorum, yoksa paran ile almak mümkünü yok zaten."