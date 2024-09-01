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Yaşlı Kadın Yavru Keçiyi Kucağında Taşıyarak Görenleri Gülümsetti

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Hatay'ın Defne ilçesinde bir yaşlı kadın, kucağında yavru bir keçiyle ilerlerken görüntülendi. O anları kayıt altına alan bir kişi, kadının samimi ve sevimli görüntüsünü paylaştı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yavru keçiyi kucağında taşıyarak götüren yaşlı kadın, tebessüm ettirdi. Görenlerin ilgisini çeken görüntüleri kayıt altına alan Ali Mumoğlu, "Teyze sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi keçiyi kucaklayıp evine götürüyordu" dedi.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir kafede zaman geçiren Ali Mumoğlu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir kadının cadde ortasında kucağında keçiyle ilerlediğini gördü. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen Mumoğlu, bir süre izledikten sonra o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadının kim olduğu ve ne amaçla keçiyi taşıdığı bilinmezken ilgi çeken görüntü gülümsetti.

"Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler"

Yavru keçiyi kucağında taşıyan yaşlı kadının o anlarını kayıt altına alan Ali Mumoğlu, "Biz arkadaşlarla burada oturuyorduk. Kahve içmek için kafeye geldik. Bir anda kafamı çevirdiğimde bir teyze yavru keçiyi kucaklamış şekilde bu tarafa doğru geliyordu. Teyzenin yavru keçiyi kucaklaması çok samimi bir görüntüydü. Teyze o anda sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi kucaklayıp evine götürüyor gibiydi. O an çok samimi ve güzel bir görüntüydü. Teyzeyi hiç tanımıyorum ama görünce hoşuma gitti ve video çektim. Teyze karşıdan geldi ve şu tarafa doğru gitti. Yavru bir keçiydi ve çok güzel bir görüntüydü. Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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