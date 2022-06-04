Eve girmeye çalışan yılan korkuttu... Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için böyle dil döktü - Haberler

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Eve girmeye çalışan yılan korkuttu... Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için böyle dil döktü

İhlas Haber Ajansı - Hasan Fehmi Demir - Yerel
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Eve girmeye çalışan yılan korkuttu.

Eve girmeye çalışan yılan korkuttu... Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için böyle dil döktü

RİZE - Rize'nin İyidere ilçesinde bir genç evlerinin kapısına geldiklerinde gördüğünün yılan olduğunu inandırmak için halasına dil döktü.

Olay ilçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde meydana geldi. Halası ile birlikte eve girmek için kapıya yaklaşan genç kapının önünde kıvrılan yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaz mevsiminin gelmesi ile artan sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan yılan evin içeri girmeye çalışırken yaşlı halası durumu anlamaya çalıştı. Yılanı görmesi ile panik yaşayan genç o anları cep telefonu ile anbean kaydederken, yanına gelen halasını da yılan olduğunu söyleyerek uyardı. Halasının yılanı fark edememesi üzerine "Gözün mi görmeyi tiss edeyi sade" diyerek yılandan uzaklaştırmaya çalıştı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Yerel

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