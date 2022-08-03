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Yaşlı çiftin evi belediye tarafından temizlendi

Yaşlı çiftin evi belediye tarafından temizlendi

Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan temizlik timi, Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden yaşlı çiftin evini baştan aşağı temizledi.

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Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan temizlik timi, Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden yaşlı çiftin evini baştan aşağı temizledi.

Adıyaman Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu temizlik timi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evini temizliyor.

Timin görevleri ile ilgili bilgi veren yetkililer, oluşturulan ekibin, imkanı olmayan, engelli ve kimsesiz yaşlı vatandaşların evlerini baştan aşağı temizlediğini dile getirdi.

Yetkililer, "Bu çerçevede Kurban Bayramı öncesi başladığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son olarak Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden yaşlı çiftimizin evlerinin bakım ve temizliğini tamamladık" diye konuştu.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise evlerini pırıl pırıl eden ekiplerle, bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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