Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlı bireyleri unutmadı. Müdürlüğe bağlı ekipler yaptıkları ziyaretlerde yaşlı bireylerin yüzünde tebessüm oldu.

Düzce Belediyesinin şefkatli eli ve merhametli yüzünü gösteren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde de ziyaretler gerçekleştirerek gönüllere dokundu. Yaşlı bireylere ziyaret gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve ekibi, Başkan Özlü'nün selamlarını iletti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün çiçek ve hediyelerini takdim eden ekip, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi.

Yaşlı bireyler de Düzce Belediyesi tarafından gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlü ve ekibine teşekkür etti. - DÜZCE