Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı Yerel Haberler Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktıYOZGAT Yozgat merkezde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı YOZGAT Yozgat merkezde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Un pazarı mevkiinde iki katlı binanın üst katında yaşayan 65 yaşındaki M.S.'nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri kontrolünde eve giren belediye çalışanları, yalnız yaşayan adamın iki odalı evini temizleyerek 2 kamyon çöp ve katı atık çıkardı. Belediye ekipleri daha sonra evde dezenfekte çalışması yaptı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül Yozgat Yerel Haberler

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