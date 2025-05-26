Samsun'da yere düşen karga yavrusunu yoldan almak isteyen yaşlı adam, kargaların saldırısına uğradı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlkadım ilçesi Büyük Cami yanındaki yolda yürüyen Bayram Asma,(60) aniden önüne düşen karga yavrusunu görünce kenara almak istedi. Ancak ağaçta bulunan yaklaşık 7 karga, yaşlı adama adeta hücum etti. Kargaların saldırısından kaçarak bir esnafın dükkanına sığınan Asma, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yavruyu zarar görmesin diye kenara almak istedim ama kargalar bana saldırdı. Korkuyla kaçtım, 15-20 dakika peşimden gelmeye devam ettiler. Demek ki karganın bile yavrusuna sahip çıkması, bazı insanlara örnek olmalı."

Karga saldırısı çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bayram Asma'nın olayı yara almadan atlatması ise teselli kaynağı oldu. - SAMSUN