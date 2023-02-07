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Yaşlı adam enkazdan 45 saat sonra sağ çıkartıldı

Yerel Haberler

Yaşlı adam enkazdan 45 saat sonra sağ çıkartıldı

Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden Yıldırım Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, 45 saat sonra yaşlı bir adamı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden Yıldırım Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, 45 saat sonra yaşlı bir adamı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yerle bir olurken, deprem bölgelerinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Çöken bir apartmanda enkaz altında kalan Selman adlı yaşlı adam, 45 saat sonra Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler tarafından sağ olarak çıkartıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki adamla konuşarak moral vermesi ise kameralara yansıdı. - BURSA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yıldırım Bursa Yerel Haberler

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