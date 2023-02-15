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Yaşları küçük, yürekleri büyük: Depremzedeler için takı malzemelerini satışa çıkardılar

Yerel Haberler

Yaşları küçük, yürekleri büyük: Depremzedeler için takı malzemelerini satışa çıkardılar

Kastamonu'da 10 yaşlarındaki 2 çocuk, evlerinde yaptıkları takı malzemelerini depremzedeler için satışa çıkardı.

Kastamonu'da 10 yaşlarındaki 2 çocuk, evlerinde yaptıkları takı malzemelerini depremzedeler için satışa çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği sürüyor. Kastamonu'da da 10 yaşlarındaki Melek Doğan ve Miray Balcı, Saraçlar Mahallesi'ndeki Çağlar Sitesi önünde evde yaptıkları takı malzemelerini satışa çıkardı.

Şuana kadar 235 liralık satış yaptıklarını ifade eden Melek Doğan, "Biz bu ürünleri evde yaptık. Bunları burada satıyoruz. Kazandığımız gelirleri de depremzede çocuklara göndereceğiz. Annem bir derneğe üye. O dernek vesilesiyle depremzede çocuklara bir şeyler alıp yollayacağız. Şimdiden 235 lira topladık. Hala yardımsever insanlar var" dedi.

Miray Balcı ise "Melek ile beraber aklımıza geldi. Zaten satıyorduk. Bari kazandığımız parayı depremzedelere yardımda bulunalım dedik" ifadesini kullandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kastamonu Balcı Yerel Haberler

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