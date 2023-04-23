Yaşıtları bayram kutlarken, o serada aile bütçesine katkı sağlıyor

Antalya'nın Serik ilçesindeki 13 yaşındaki çocuk, yaşıtları gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak yerine serada karpuz hasatında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Antalya'nın Serik ilçesindeki 13 yaşındaki çocuk, yaşıtları gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak yerine serada karpuz hasatında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülke genelinde çocukların katılımıyla yoğun şekilde kutlanıyor. Bazı çocuklar ise aile bütçelerine katkı sağlamak için bugünü çalışarak geçirdi. 13 yaşındaki Abdülkadir Çiftçi, Serik ilçesindeki bir serada ailesiyle karpuz hasatı yapıyor. Çiftçi, seralardan toplanan karpuzları tek başına kamyonet kasasına sıralıyor. Kendisine atılan karpuzları havada yakalayıp, kamyona yerleştiren Çiftci, okula gitmek istemeyip, ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

"Okumak istiyorum"

Bayram alanı yerine serada bulunan Abdulkadir Çiftci, "13 yaşındayım karpuz işi yapıyorum. Okumadığım için bu işi yapıyorum ama pişmanım. Günlük 300 lira kazanıyorum. Bunun yanında ot temizleme ve karpuz işine gidiyorum. Babamın tanıdığı kişilerle bu işi yapıyoruz. Bana etraftan 'sen küçüksün niye okumadın' diyorlar, biz okumadık bu hale geldik. Okusaydım hakim, savcı ya da avukat olmak isterdim. Tekrar okumak için okula gitmek istiyorum"dedi. - ANTALYA