Yasemin Açık Vakfı Deprem Bölgesinin Sosyal Gelişimi İçin Proje Geliştirecek

Yasemin Açık Vakfı deprem bölgesinin sosyal gelişimi için proje geliştirecek.

Yasemin Açık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu. Açık, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki yaraların sarılması için grup şirketleri üzerinden yürüttükleri destek çalışmalarının, bundan sonra daha bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilmesi için Yasemin Açık Vakfı çatısı altında gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anan Açık, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bir Elazığlı olarak yalnızca kendi şehrimi değil bölge halkını yakından tanıyor, acılarını tüm kalbimle paylaşıyorum. Deprem bilimciler tıpkı Marmara gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu için de uyarılarına devam ediyor. Aynı acıları bir kez daha yaşamamak için kamu, özel sektör, STK ve bireyler olarak hepimiz bir an önce harekete geçmeli, kentlerimizi daha dayanıklı hale getirmeliyiz" dedi.

"Dayanışma ruhunu artırmak için yola çıktık"

Dayanıklı şehirler, dirençli işletmeler, sağlam ve sağlıklı yapılar ile güçlü bir ekonomi inşa etmek için her şeyden önce dayanıklı bir toplumun inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Açık, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha dayanıklı bir toplum için gereken dönüşümü başlatmak zorundayız. Bunun için de bölge insanımıza eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal-kültürel ve ekonomik yaşama kadar her alanda iyi bir hayat ve gelecek sunmalıyız. Biz de Yasemin Açık Vakfı olarak öncelikle depremden etkilenen 11 kentimizin de içinde olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimize değer katacak çalışmalar yapacağız. Yarın aynaya baktığımızda acıları, tereddütleri ve belirsizliği görmek yerine 'İnsan, Yaşam ve Gelecek' odağında umudu çoğaltmak, birlikteliği ve dayanışma ruhunu artırmak için yola çıktık."

"Kız çocuklarını eğitimi, kadınların hayatın her alanına eşit katılımı için çalışacağız"

Prof. Dr. Açık, bölgede özellikle kız çocukları, gençler ve kadınlara yönelik projeler hayata geçireceklerini belirterek, "Kız çocuklarını eğitim hayatları boyunca destekleyip, iş hayatına atılmalarına yönelik kapasite geliştirme programları ve mentorluk süreçleriyle de yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bilimi ve eğitimi destekleyen projelerden kadınların hayatın her alanına eşit katılımlarına kadar çözüm üretilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşündüğümüz konularda çalışmalar yapacağız. Bu kapsamda kamu, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile de kapsayıcı iş birlikleri geliştireceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ