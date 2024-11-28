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'Yaşayan İnsan Hazineleri' programında Afyonkarahisar'a özel ödül

'Yaşayan İnsan Hazineleri' programında Afyonkarahisar'a özel ödül
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri' töreninde ile Afyonkarahisarlı iş insanına 'özel ödül' verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri' töreninde ile Afyonkarahisarlı iş insanına 'özel ödül' verildi.

Programa katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kente kazandırılan ödülün kültür ve sanat açısından önemine dikkat çekti. Program ve ödülü sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yiğitbaşı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri törenine katıldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne ilimizden layık görülen İbrahim Alimoğlu'nu tebrik ediyoruz. Şehrimize İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'ni kazandıran ve bugün bizlere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük bir gurur yaşatan Alimoğlu'na, AKSAM'a ve müzenin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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