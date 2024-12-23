Üye Girişi
Haberler
Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
Erdoğan talimatı bugünkü Kabine toplantısında verecek
İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi

Yaşar Üniversitesi'nde Türkiye-Hollanda İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

Yaşar Üniversitesi'nde Türkiye-Hollanda İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşar Üniversitesi, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands'ı konuk etti. Konferansta, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve vize sorunları ele alındı.

Yaşar Üniversitesi, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands'ı "Türkiye-Hollanda İlişkileri" başlıklı konferansta ağırladı.

Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands, Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen konferansta konuşan Büyükelçi Wijnands, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, büyükelçiye plaket takdim ederken, Büyükelçi Joep Wijnands ise Hollanda'ya özgü el yapımı Delft Blue seramik tabak hediye etti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki arkadaşlığın 100 yıldan çok daha eskiye uzandığını söyleyen Wijnands, "Bağımız 1960'larda büyük fedakarlıklarla Hollanda'ya gelen Türk işçiler ile başladı. Şu anda Hollanda'da 500 bin Türk yaşıyor, çok güçlü bir Türk topluluğu var. Türkiye'yle çok sıkı bir ekonomik partnerliğimiz var. Türkiye'de 3 bini aşkın Hollandalı şirket var. Hollanda da Türk yatırımları için elverişli bir yer. Geçmiş, gelecekteki iletişimimiz için bir güven oluşturuyor" dedi.

"Vize problemi siyasi bir mesele değil"

Son yıllarda yaşanan turistik vize soruna da değinen Wijnands, "Vize sorunları konusunda biz de mutlu değiliz. Bekleme süreleri çok uzun. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pandemiden sonra başvurularda büyük artış yaşandı. Bu nedenle de vize için çalışan elemanlarımız başvuru sayısına göre yetersiz kalıyor. Bu siyasi bir mesele değil, kapasite ve teknik meselesi. Geçen sene şimdiye kadarki en fazla vizeyi verdik. Bu konuya oldukça önem veriyorum. En kısa sürede iyileştireceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Beşiktaş'ın logosu değişti
img

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
img

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
Kızılay ünlü şalgam markasına ait fabrikayı satın aldı
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor
Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde şizofren var, çıkamıyorum

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 31 Aralık yarım gün mü? MASTERCHEF 1. CEKET | MasterChef ceketi kim kazandı 22 Aralık? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 23 Aralık Pazartesi Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 23 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.