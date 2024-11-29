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Yaşar Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi

Yaşar Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi
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Yaşar Üniversitesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Doç. Dr. Murat Göç'ün katıldığı seminerde kadın-erkek eşitliğinin önemi vurgulandı. Öğrenciler, kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik konularında sloganlar belirleyerek manifesto oluşturdular.

Yaşar Üniversitesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YÜKAM) düzenlediği etkinliklerden biri olan "Erkekler, Erkeklik ve Şiddet" başlıklı seminere Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Göç konuşmacı olarak katıldı. Erkeklik ve güç kullanımıyla ortaya çıkan şiddetin ve eşitsiz ilişkilerin tüm toplumu olumsuz etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Göç "Eşitlik tüm topluma gerekli" diyerek kadın erkek eşitliğine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

"Seniz 10 dakikan bir kadının ömrü!"

Lise ve üniversite öğrencilerine seslenen YÜKAM Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker ve Avukat Destina Berfin Sever, gündelik yaşamın içinden örneklerle eşitliğe giden yolun küçük davranış değişiklikleri ile mümkün olabileceğini anlattı. Birleşmiş Milletler desteği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Platform Up ve Danışmanı Öğretim Görevlisi Meltem Kolday tarafından başlatılan ve YÜKAM'ın 2017 yılından bu yana aktif olarak katıldığı Turuncu Zirve Manifesto Yazım Atölyesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleşti. Farklı liselerden gelen 60 kişilik öğrenci, Yaşar Üniversitesi öğrencileri eşliğinde manifesto yazım atölyesinde gruplara ayrıldı. Öğrenciler, Birleşmiş Milletler'in desteklediği ve bu yıl 12-13 Aralık'ta düzenlenecek olan 'Turuncu Zirve'de dile getirmek üzere kadına yönelik şiddet ve eşitsizliğe dikkat çeken sloganlar belirledi. Bu çalışmalar arasından seçilen 10 slogan ile bir manifesto oluşturuldu.

Atölye sonrasında ortaya çıkan manifestodaki bazı sloganlar ise şöyle oldu: "Mesleğimi cinsiyetim değil, ben seçerim! Hayaller eşit haklar neden değil? Mavi ya da pembe değiliz, biz rengarengiz! Her kadın bir hikaye, her hikaye bir hayat! Şiddete karşı ışığı yak, sessizliği kır! Senin 10 dakikan bir kadının ömrü! Eşitlik terazisi cinsiyetle tartılmaz! Prenses kurtarılmayı bekleyen değil, kendi hikayesini yazandır! Ne erkek işi ne kadın işi, herkes yapmalı ev işi! Eğitimde eşitlik istek değil, haktır! Eşitlik yoksa alfabenin harfleri bile eksik! O saatte gözünün onda ne işi var? Şiddetin iyi hali olmaz! Takım elbiselerde indirim yok! Turuncu sadece bir renk değil, şiddete karşı direniştir!" - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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