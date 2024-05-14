Yaşar Üniversitesi Gastronomi Öğrencileri Arasında Yenilikçi Tatlılar Yarışması Düzenlendi

Yaşar Üniversitesi, gastronomi öğrencilerine yönelik yenilikçi tatlılar yarışması düzenlendi. Genç şeflerin dokunuşlarla hazırlandığı yarışmanın kazananı, annesinin tarifinden esinlenerek yaptığı Chocoturta tatlısı ile Fatma Sena Yıldız oldu.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün düzenlediği yenilikçi tatlılar yarışması, öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 60 öğrencinin katıldığı yarışmada 5 tatlı finale kaldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında gerçekleşen yarışmanın birincisi; Chocoturta ile birinci sınıf öğrencisi Fatma Sena Yıldız, ikincisi Lezzet Patlaması ile Dila Nur Emre, üçüncüsü ise Çıtır Cheesecake ile Neslinaz Mazı oldu. Mansiyon ödülünü ise Choco Karpatka ile Azra Gül ve Dark Berry ile Furkan Aydın aldı.

Annesinin turta tarifinden esinlendiğini söyleyen yarışmanın birincisi Fatma Sena Yıldız, "Turtanın iç dolgusunda, çikolata ve vişnenin uyumlu olacağını düşünerek Pınar Choco labne ve ekşi krema kullandım. Vişne sosu hazırladım. Labne ile turtanın daha sağlıklı olacağını düşündüm" dedi.

Yarışmanın dikkat çeken tatlılarından biri olan Lezzet Patlamasını hazırlayan Dila Nur Emre ise "Gaziantepliyim, bu nedenle iki geleneksel tatlı malzemesi kullandım. Dışında kadayıf bulunan tatlının içinde güllaç yaprakları kullandım. Choco labne ve krema ile akışkan bir dolgu yaptım. Topun altında ise ballı kremalı sos kullandım" diye konuştu.

Üçüncü tatlı olan Çıtır Cheesecake'i sunan Neslinaz Mazı de, "Tatlı hissinin kağıt helva gibi olmasını istedim. Bu nedenle baklava yufkası kullandım. Yufkaların arasındaki dolguyu Choco labne, krema ve antep fıstığı ile hazırladım. Tatlının üstüne ise böğürtlen sosu var" şeklinde konuştu. - İZMİR