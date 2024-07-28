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Yasaklı Süs Havuzuna Giren Çocuklar Vatandaşları Endişelendirdi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olan süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Çocukların tehlikeli durumu vatandaşların endişesine neden oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi.

Karacabey ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemeyi süs havuzlarında buldu. Yasak olan havuzlara giren çocuklar serinlemenin keyfini yaşarken, onları görenlerin ise yürekleri ağzına geldi. Hem havuzda boğulma, hem de ışıklandırma sisteminden oluşabilecek elektrik kaçağını hiçe sayan çocuklar, bir sorun yaşamadan çıkmaları herkese derin bir nefes aldırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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