YASA TIR'ı Adıyaman'da Yeniden Hizmete Girdi

Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - Deprem gibi afetler sonrası ortaya çıkan hukuki sorunlara çözüm üretmek, mağdurların hak kayıplarının önüne geçmek ve adli yardıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği ve UNICEF iş birliğiyle hayata "mobil hukuk merkezi" olarak hayata geçirilen Yolda Adli Yardım Servis Aracı (YASA) Adıyaman'da yeniden hizmete başladı.

TIR'da Adıyaman Barosu'na bağlı gönüllü avukatlar tarafından verilen ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti, 17 Ekim'e kadar şehrin farklı noktalarında sürdürülecek. Avukatlar vatandaşlara TIR'da birebir hukuki danışmanlık sağlıyor; miras, tapu, kira sözleşmeleri, sigorta, tazminat, sosyal yardımlar, velayet gibi çok çeşitli konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor.

"Mağduriyet yaşayan çok sayıda vatandaşımıza doğrudan destek sağlıyor"

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, projenin depremzedelere önemli hukuki hizmet sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Barolar Birliği ve UNICEF iş birliği ile hayata geçirilen YASA projesi kapsamında bu yıl da Adıyaman'a gelen tır, depremden etkilenen vatandaşlarımız için çok önemli bir hizmet sunuyor. Baromuza bağlı gönüllü avukatların görev aldığı bu mobil hukuk merkezi, avukata ulaşamayan, hak arama yollarını bilmeyen veya mağduriyet yaşayan çok sayıda vatandaşımıza doğrudan destek sağlıyor. Vatandaşlarımızın ayağına kadar giden ücretsiz danışmanlık hizmeti, hak kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor."

YASA TIR'ında görev yapan Adıyaman Barosu'na bağlı avukatlar da şu anda Adıyaman K19 konteyner kentinde hizmet verdiklerini, "17 Ekim'e kadar şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğiz. Bizler Adıyaman Barosu avukatları olarak bu projede gönüllü görev alıyoruz ve vatandaşlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi haklarını öğrenmek ve bilgi almak üzere YASA TIR'ına davet ediyoruz" dedi.