Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bahis kanununa muhalefet gibi birçok suçla itham ediliyor.

Yasa dışı bahis soruşturmasında yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahisle mücadelede kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren şirkete yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, ilk olarak erken saatlerde sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Zanlıların tamamı sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Yerel
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