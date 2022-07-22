Yaş 83, bir an olsun çalışmaktan vazgeçmiyor

Kocaeli'de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye Aktaş, güler yüzü ve anılarıyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Güvercinlik köyünde çocuklarıyla birlikte yaşayan Sabriye Aktaş, ilerleyen yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. 10 yıl önce eşini kaybeden Aktaş, günlerini köyde çalışarak geçiriyor. Köydeki mesaisi sabah erken saatlerde başlayan Aktaş, çocuklarının bahçeden getirdiği sebze ve meyveleri ayıklayıp, temizliyor. Yaşı dolayısıyla zaman zaman unutkanlık yaşayan Aktaş, bazı anlar soyadını bile unutuyor fakat çok sevdiği eşini ve onun hatıralarını asla unutmuyor. Neşesini asla kaybetmeyen Aktaş, güler yüzü ve anılarıyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Zaman zaman unutkanlık yaşadığını söyleyen Aktaş, "Bir gün rahatsızlanmıştım, hastaneye gittim. Orada yine soyadımı unuttum ve yanlış söyledim. Aktaş diyeceğime Yaşar dediğim için beni hastanede bulamadılar" dedi.

"MEĞERSE GÖZÜM GÖRMÜYORMUŞ"

Anılarıyla güldüren Sabriye Aktaş, "2 yıl önce aniden gözlerim bozuldu ve hastaneye gittik. Doktor gözlerimde katarakt olduğunu söyleyerek ameliyat olmamı istedi. Ben de 'Katiyen olmaz, masadan kalkarım. Bu gözler İstanbul'u görüyor' dedim. Sağ gözümü ameliyat ettirdikten sonra sol gözüm gibi görmeye başladı. Ameliyattan korktum. Puslu görüyorum ama yine de görüyorum. Bir gün gelin çamaşır asıyordu. 'Eyvah, gelinin üstüne çatı indi' dedim meğerse gözüm görmüyormuş" diye konuştu.

"SEVEREK EVLENMİŞTİK"

Eşinin 10 yıl önce hayatını kaybettiğini belirten Sabriye Aktaş, "Eşim beyin kanaması sebebiyle ameliyat oldu ve 10 sene boyunca ona baktım. Eşimle 15 yaşımdayken severek evlendim. Bizi birbirimizden ayıramadılar. Eşimin ailesi kalabalıktı, bizim ailemiz ise azdı. Bir yediğimi baba evinde bir daha yemezdim ama burada 18 kişi yaşıyordu. Rahatlığa alışmıştım. Annem sabaha karşı bana hep ayrı yemek yapardı" şeklinde konuştu.

"EŞİMİ ÇOK SEVERDİM"

Eşini çok sevdiğini söyleyen Aktaş, "Eşimi çok severdim. Vefat ettikten sonra bir sene boyunca rüyalarıma gelerek beni sabah namazına kaldırırdı. 'Sabriye' diye rüyalarımda bağırırdı, artık bağırmıyor ama yine rüyalarıma geliyor. Allah ona çok güzel bir ölüm verdi, inşallah ahirette de öyledir" ifadelerini kullandı.

(Fehime Kartal - Cihan Atik - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel