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Yarıyıl Tatiliyle Otogarlarda Hareketlilik Başladı

Yarıyıl Tatiliyle Otogarlarda Hareketlilik Başladı
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Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, tatillerini şehir dışında geçirmek için otogara akın etti.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen yarıyıl tatiline girdi. İlk dönemin son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatili şehir dışında geçirmek isteyenler öğle saatlerinden itibaren Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'na geldi. İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle otogarda hareketlilik başladı. Vatandaşlar tatili yakınlarının yanında geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Nilüfer Atilla Aksay, "Tatil başlar başlamaz anneannesinin yanına ve Bursa'ya düğüne gidiyoruz. 10 gün orada kalacağız. Önceden rezervasyon yaptığım için bilet alırken bir sıkıntı yaşamadım" dedi.

Mensude Yavuz, "Karneleri aldık. Edirne'ye gidiyoruz. Okul açılmadan önce geleceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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