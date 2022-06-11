Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu - Haberler

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Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yarışmaya katılan gençlerle Vali Atay buluştu

DÜZCE (İHA) – AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Kastamonu gençlik kampında düzenlenen Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi öğrencileri, Vali Cevdet Atay ile buluştu.

DÜZCE (İHA) – AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Kastamonu gençlik kampında düzenlenen Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi öğrencileri, Vali Cevdet Atay ile buluştu.

AFAD'ın Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliği çerçevesinde, "Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması", "Afet ve Gönüllülük Konulu Fotoğraf Yarışması" ve "Liseler Arası Afetler Konulu Kompozisyon ile Afetlerde Gönüllülük Konulu Resim Yarışmasında" Düzce Üniversitesi'nden de öğrenciler katılım sağladı. 25 ildeki 32 üniversitede öğrenim gören toplam 448 öğrencinin katıldığı Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışmasının ardından ile dönen üniversite öğrencileri Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi. Yaptıkları çalışmalar hakkında öğrenciler Atay'a bilgiler verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi Kastamonu gençlik AFAD Yerel Haberler

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