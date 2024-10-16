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Yarışmaya Dönüşen Üzüm Kasası Taşıma Şampiyonluğu

Yarışmaya Dönüşen Üzüm Kasası Taşıma Şampiyonluğu
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 62 yaşındaki üzüm işçisi Ali Gubur, arkadaşlarıyla girdiği iddialar sonucunda sırtında taşıdığı 8 kasa üzümle dikkat çekiyor. Toplamda 115 kilogram ağırlığındaki kasaları taşımak için yarıştığını açıklayan Gubur, bu yüklerin altında çalışmanın zorluğuna dikkat çekiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm taşıma konusunda arkadaşlarıyla girdiği iddialarla her geçen gün sırtında taşıdığı üzüm kasası sayısını arttıran 62 yaşındaki üzüm işçisi, toplamda 115 kilogram gelen 8 kasa üzümü aynı anda sırtında taşıyor.

Sarıgöl Ovası'ndaki Sultaniye üzüm bağlarında üzüm taşıyan bir işçi, dolu üzüm kasalarından 8 adetini sırtında taşıyabiliyor. Her şeyin arkadaşlarıyla girdiği yarışma ve iddialarla başladığını belirten üzüm işçisi Ali Gubur, "Ben çalışmaktan zevk alan biriyim. Üzüm bağlarında kasaları kamyona yüklerken zaman zaman arkadaşlarımızla en fazla kasayı kim taşıyabilir konusunda yarışma yapardık. Bazen iddiaya girerdik. O günlerden bu yana yoğun zamanlarda sırtımda taşıdığım kasa sayısını artırıyorum. Bir kasa ortalama 12-13 kilogram geliyor, kasanın kendi ağırlığı da bir buçuk kilogram dolayında yani ortalama 115 kilogram gelen 8 kasayı aynı anda sırtımda taşıyabiliyorum. İlk zamanlar zorlandım ama sonraları alıştım. Her zaman olmaz tabii ki. Ben bunu kimseye tavsiye etmiyorum. Bu kadar yükün altına girilmemesi gerekiyor. Kimsenin de denememesini rica ediyorum. Bizim ki sadece bir yarış" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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