Yarışma ödülünü depremzede çocuklara gönderdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Damla Ada Toplu, Resim Yarışması'nda kazandığı 300 TL'yi depremzede çocuklara gönderdi.

Hande Gül Anaokulu öğrencisi Damla Ada Toplu, Denizli'de düzenlenen "Uzay Temalı Minik Astronotlar" resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Denizli ili Pamukkale Nedime Kabaklıoğlu Anaokulu'nun düzenlediği Ulusal "Uzay Temalı Minik Astronotlar"adlı resim yarışmasına katılan Damla Ada Toplu, pastel boya ile yaptığı resim ile Türkiye birincisi olarak çeşitli hediyeler ve ayrıca 300 TL para ile ödüllendirildi. Damla Ada Toplu bu parayı deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Okul Müdürü Nimet Uzan, "Okulumuz Kelebekler sınıfından Damla Ada Toplu öğrencimiz ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu ve bu birincilik sonrası aldığı maddi ödülü de duyarlılık göstererek, deprem bölgesine göndermeyi istedi. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA