Yarısı yıkılan Mete Apartmanı drone ile görüntülendi Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde zarar yol açan depremde enkazı altında 11 kişinin kaldığı Adana'daki Mete Apartmanı havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde zarar yol açan depremde enkazı altında 11 kişinin kaldığı Adana'daki Mete Apartmanı havadan görüntülendi. Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde 3 bloklu 13 kat 39 daireden oluşan Mete Apartmanı'nın 1 bloğu çöktü. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları iz takip köpekleri ile devam ederken enkaz altında kalanların yakınlarının gözü yaşlı bekleyişi de sürüyor. Enkaz altındaki 11 kişinin yakınlarından biri dünden beri yeğenini beklediklerini söyleyerek "Biran önce çıkarılmasını bekliyoruz" dedi. Öte yandan yarısı yıkılan Mete Apartmanı bugün drone ile görüntülendi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Çukurova Adana Yerel Haberler

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