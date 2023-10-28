Yarım asırlık tarihi bando cumhuriyetin 100. yılına hazır

Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi Veteran Boru ve Trampet Takımı, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Son provasını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde yapan ekip üyeleri, 29 Ekim'de düzenlenecek olan Cumhuriyet kortejindeki yerlerini almak için artık saatleri sayıyor.

Kuşadası'nda sarı beyaz kıyafetleri ve çaldıkları marşlarla resmi bayramlara renk ve coşku katan yarım asırlık Şehit Kaya Aldoğan Lisesi Veteran Boru ve Trampet takımı, Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Kuşadası Belediyesi tarafından 29 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet kortejinde Kuşadalıların karşısına çıkmak için yaklaşık 1 aydır hazırlanan ekip üyeleri, son provasını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen ekipmanlarla yapılan provayı, Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve ekip üyelerinin aileleri de izledi. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi Veteran Boru ve Trampet takımı prova sırasında, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Şehit Kaya Aldoğan Lisesi Veteran Boru ve Trampet takımını bir arada görmekten dolayı mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle sizlere Başkanımız Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını getirdim. Cumhuriyet Bayramı kortejine renk katacaksınız. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Ekibin en eski üyelerinden olan Dilek Altunayar ise, "Cumhuriyet kortejinde yer almak için artık saatleri sayıyoruz. Çünkü bu yıl Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimiz yüz yaşına girecek. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bizler cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. - AYDIN