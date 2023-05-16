Yarım asırlık çift emekliliğin tadını seracılık yaparak çıkarıyor

BOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Kuruhan, emekli olduktan sonra kendi serasını kurarak, çiftçilik yapmaya başladı. Kuruhan, birlikte 50 yılı geride bıraktığı eşi Vasfiye ile omuz omuza çalışarak, üretimini sürdürüyor.

Bolu'da 28 yıl boyunca devlete hizmet eden 70 yaşındaki İbrahim Kuruhan, 2000 yılında emekli olduktan sonra kendi işini yapmaya karar verdi. Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyünde yaşayan İbrahim ve Vasfiye Kuruhan çifti, Sarıcalar Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurdukları iki serada hayatlarını sürdürüyor. Emeklilik yıllarında birbirlerine destek olan çift, 50 yıldan uzun bir süredir evli. Sabahın erken saatlerinde uyanan çift, kahvaltıdan önce seralarını geziyor ve seraların bakımlarını yapıyor. İbrahim ve Vasfiye Kuruhan, seralarını kış sonunda hazırlıyor ve domates, salata, biber, fasulye, patates, çilek gibi sebzeleri yetiştirerek, yaz sezonunda satışa başlıyor.

İbrahim Kuruhan, emekli olmaktan pişmanlık duymadığını belirterek, serada üretim yaparak daha fazla kazandıklarını ifade etti. Eşiyle birlikte sevgiyle çalıştıklarını ifade eden İbrahim Kuruhan, "2000 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra Bolu'nun merkezinde vakit geçiremedim. Baba vatanı olan Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyüne geldim. Burada seracılıkla uğraşıyorum. Seracılık hem vakit geçirmemi sağlıyor hem de dinç bırakıyor insanı. Herkese de tavsiye ederim, güzel de gelir elde ediyorum. Sabahları uyandığım zaman ben bu seralarıma girmeden çayımı bile içmem. Bunlara bir çocuk gibi bakıyorum. Eşimle beraber ikimiz yapıyoruz. Çok çalışkandır eşim" dedi.

Eşi Vasfiye Kuruhan ise "Hiç kötü söz söylemedik birbirimize. Bu yaştan sonra da birbirimizi üzmeye hiç gerek yok" diye konuştu.