Yarım asırdan fazladır bu şehrin insanlarının söküğünü dikiyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Muzaffer Yazıcı, çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 70 yıldır aynı özveriyle sürdürüyor. Terziliğin tüm püf noktalarını ustasından öğrenen Yazıcı, mesleğini 90 yaşına kadar sürdürmek istiyor.

Trabzonlu Muzaffer Yazıcı, henüz 10 yaşındayken babası tarafından terziliğe çırak olarak verildi. 15 yaşında Kocaeli'nin İzmit ilçesine gelerek amcasının yanında yaşamaya başlayan Yazıcı, burada mesleğine çırak değil, kalfa olarak devam etti. Çırak olarak çalışmaya başladığı terzi dükkanında ustasından mesleğin püf noktalarını öğrenen Yazıcı, 1962 yılında açtığı dükkanında alın teri dökmeye devam ediyor. Yıllarını mesleğine veren Muzaffer Yazıcı, terzilik yaparak 6 çocuğunu yetiştirdi. Bilgi ve tecrübesiyle mesleğe 20 usta kazandıran Yazıcı, terziliği 90 yaşına kadar sürdürmek istiyor.

"Terziliği çok seviyorum"

Çırak olarak başladığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirten Yazıcı, "Trabzon'da doğdum. 10 yaşındayken babam beni bir terzinin yanına çırak olarak verdi. 15 yaşındayken amcamın yanına İzmit'e geldim. Amcamın yanına geldikten sonra burada kalfa olarak terzilik yapmaya devam ettim. Ardından askere gittim. Askerden döndükten sonra da bu dükkanı açtım ve 60 senedir bu dükkandayım. Bugüne kadar yaklaşık 20 tane çırağım oldu. Şu an hepsi emekli. Fakat ben çıraklarım ve kalfalarımın emekli olmasına rağmen hala bu işe devam ediyorum. Terziliği çok seviyorum. Allah bana sağlık verirse bu işi 10 yıl daha yaparım. Şu anda kalfam var fakat çırağım yok. En son 10 yıl önce bir çırağım olmuştu. Çırağım yok çünkü terzilik elden gidiyor" dedi. - KOCAELİ