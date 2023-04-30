Yarım asırdan fazla süredir boş kalan tarım arazisi karabuğday ile filizlenecek

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 70 yıldır kullanılmayan tarla, karabuğday ile yeşerecek.

Üniversite eğitiminin ardından memleketi Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine dönerek çiftçilik yapmaya karar veren genç girişimci Yasin Ciğerci, babası Sebahattin Ciğerci ile karabuğday yetiştiriciliği yapıyor. Baba-oğul geleneksel usullerle taş değirmende işledikleri tohumları Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. Atalarından kalan ve 70 yıldır kullanılmayan tarlalarını da yeşertmeye karar veren baba ve oğlu, yarım asırdan fazladır boş kalan tarlayı karabuğday tohumları ile buluşturdu.

"Tarlamızı üretime kazandırıyoruz"

Arazinin uzun yıllardır boş kaldığını belirten Yasin Ciğerci, "Atalarımızdan bu zamana kadar, 70 yıldan beri ekilmeyen tarlamızı bugün sürüyoruz. Tarlamızda elma ağaçları vardı kurudu, kuruduğu için hiç bir ürün ekilmiyordu. Bu sebeple tarlamız boş olarak duruyordu. Allah nasip etti, bugün sürüyoruz" diye konuştu.

"Şu anda da sürüp karabuğday ekimi yapmak için hazırlık yapıyoruz"

Atalarından kalan boş araziyi karabuğday tarlasına dönüştüren çiftçi Sabahattin Ciğerci, "Yaklaşık 70 yıldan beri burada elma ağaçları vardı kuruduktan sonra diplerinden çıkartıp araziye dönüştürdük, şu anda da sürüp karabuğday ekimi yapmak için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU