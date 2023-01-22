Yarı yıl tatilini kutsal topraklarda geçirecekler: 150 kişilik kafile dualarla uğurlandı
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Kastamonu'dan umreye gidecek 150 kişi dualarla uğurlandı.
Kastamonu'dan umreye gidecek 150 kişi dualarla uğurlandı.
Yarı yıl tatilinde umre ziyareti yapmak için kutsal topraklara gidecek kafile, Kastamonu Havalimanından uğurlandı. Veli, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan umre kafilesi, 22 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında kutsal topraklarda umre ziyaretinde bulunacak. 150 kişilik umre kafilesini uğurlamak için havalimanına gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel