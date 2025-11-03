Haberler

Yargıtay Özçelik-İş Sendikası'na Bağış İddialarını Reddetti

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Yargıtay'ın sendikanın 17 milyon lira bağış aldığı yönündeki iddiaları reddettiğini açıkladı. Değirmenci, 'İftiracılar bir kez daha hüsrana uğradı' dedi.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İskenderun Demir Çelik'te, sendikanın 17 milyon lira bağış aldığı yönündeki iddiaların Yargıtay kararı ile bir kez daha çürütüldüğünü söyledi.

2015-2017 yıllarını kapsayan yetkisizlik dönemi üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla sendikaya itibar suikastı yapıldığını belirten Değirmenci, Yargıtay'ın, 17 milyon liranın hazineye devredilmesi talebini reddettiğini duyurdu.

Değirmenci, "Bu karar, sendikamızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Müfteriler bir kez daha avuçlarını yalamıştır" dedi.

Daha önce Cumhuriyet savcılıkları, yerel mahkemeler ve İstinaf aşamalarında da sendikanın bağış almadığının ispatlandığını hatırlatan Değirmenci, tüm süreçlerde yapılan resmi protokolün sendikanın zararlarını ve aidat kayıplarını telafi etmeye yönelik olduğunun yargı tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Yargıtay'ın önceki kararındaki maddi hata yönelik sendikanın itirazının da değerlendirildiğini kaydeden Değirmenci, ""Yargıtay, yapmış olduğumuz itirazı değerlendirerek, vermiş oldukları son kararda; zaten sendikamızın bağış almadığının açık bir şekilde ifade edildiğini, dolayısıyla maddi herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç olmadığını belirterek, sendikamızı bir önceki kararında olduğu gibi bir kez daha aklamıştı. Bu kararla birlikte, 'Özçelik-İş 17 Milyon Bağış Aldı' iftirası ve iftiracılar, Yargıtay tarafından tarihin kirli çöplüğüne gönderilmişti" diye konuştu.

İftiracıların algı operasyonu amacıyla 17 milyon liranın hazineye devri için açtıkları davanın da reddedildiğine dikkat çeken Değirmenci, şunları kaydetti:

"Burada da Yargıtay sendikamızı bir kez daha haklı bularak, 17 Milyon liranın hazineye devri yönündeki akıl almaz talebi reddederek, müfterileri bir kez daha hüsrana uğratmıştır. Doğru, bir kez daha yalanı yenmiştir. Namuslular, algı operasyonlarını bir kez daha etkisiz hale getirmiştir. Her fırsatta yalan-yanlış iddialarla, aşağılık iftiralarla, alçak saldırılarla, sendikamızın tüzel kişiliğini ve bizleri hedef alan ve geçmişte bu sendikanın ekmeğini yiyip, bir şe kilde elde ettikleri makam ve mevkiler sayesinde itibar devşiren, teşkilatımız içerisinden de zamanla temizlenen müfterilerin artık 17 milyon liraya dair atabilecekleri bir iftira, söyleyebilecekleri bir yalan daha kalmamıştır. Bizim yolumuz doğrudur. Niyetimiz halistir, çok şükür akıbetimiz de hayır olmuştur." - KARABÜK

