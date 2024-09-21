Üye Girişi
Haberler

Yargıtay Kararı: Emekli Maaşları Haczedilemeyecek

Yargıtay Kararı: Emekli Maaşları Haczedilemeyecek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Mücahit Küçük, Yargıtay'ın emeklilerin kredi borçları nedeniyle maaşlarının haczedilemeyeceğine dair kararının ardından, emeklilerin kredi çekerken sözleşmelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Yargıtay, daha önce bankaların emeklilerden aldığı muvafakatnameleri geçersiz saydı.

Avukat Mücahit Küçük, Yargıtay tarafından verilen kararla kredi borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarının haczedilemeyeceğini söyleyerek, "Emekliler kredi çekerken imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeli" dedi.

Kredi çekerken verilen muvakafakatnamelerin Yargıtay'ın kararı ile geçersiz sayıldığını söyleyen Avukat Mücahit Küçük, "Öncelikle şunu söyleyelim; bankalar kredi çekimi esnasında vatandaşlara imzalattıkları evraklarla örneğin emekli maaşının kendi maaşının yattığı bankadan kullanılması durumunda bloke konulabileceğini ve borç taksitlerinin oradan alınabileceğine yönelik muvafakatname alıyorlardı ve sözleşmeler yapıyorlardı. Fakat Yargıtay son kararında bu yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna ve emekli maaşının haczedilemezliğini belirterek bu işlemlerin geçersiz olduğuna hükmetti en son kararında. Uygulamada bankalar kredi sözleşmesi esnasında binlerce kağıdın arasından da bu muvafakatnameyi iliştirerek emeklilerin maaşlarına doğrudan, emeklinin hesabına bile yatırmadan bloke koyarak kredinin taksitlerini tahsil etmeye çalışıyorlardı. Mevcut durumda artık bu muvafakatnameler geçersiz olduğu için hacizden sonra almak gerekiyor. Normalde emekli maaşları gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre haczedilemiyor ve gerekse de İcra İflas Kanunu madde 82'ye göre haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. Hatta İcra İflas Kanunu madde 83'de de diyor ki; bu haczedilemeyecek malların haciz edilmesine yönelik verilen muvafakatler yani haczedilmekten feragat da geçersiz olacağından bu uygulamada yanlış anlaşılmış, herhangi bir icra takibi olmadan da feragat geçerli olarak bankalar yapıyordu. Fakat artık böyle bir durum kalmadı. Emekliler maaşlarını herhangi bir kesintiye uğratmadan kredi kullanabilirler. Bankanın aleyhinde bir takip başlatması durumunda eğer emeklinin haciz işleminde emeklinin muvafakati varsa o halde emekli maaşına haciz konulabilir" dedi.

Küçük, emeklilerin kredi çekme aşamasında sözleşmelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Şu an için geldiğimiz aşamada bankalar bu sebepten emeklilere kredi vermekten kaçınıyor. O yüzden emeklilerin kredi çekerken dikkat etmelerini söylemek gerekiyor. Emekliler imzalamış oldukları sözleşmelerin en azından başlıklarına yani neye muvafakat verdiklerine, imzalamış oldukları borcun niteliğine dikkat etmeleri bu aşamada önemli. O yüzden vermiş oldukları muvafakatnameler geçersiz olsa da ilerideki günlerde hukuki süreç başladığı zaman bunu ispat yükünde mağduriyet yaşayabilirler. O yüzden bu imzalama sürecinde dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlardan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olmuş ama hem emekli maaşının yetmediği için hem de kendi isteği doğrultusunda çalışıyor. Hem emekli maaşı hem de çalıştığı yerden ücret alınması durumunda da İcra İflas Kanunu'nda maaşların sadece 1/4 'üne haciz konulabileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda dahi emekli maaşı haczedilemeyecek, sadece çalışarak almış olduğu ücretin 1/4'ü haczedilebilecek durumdadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yargıtay

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });