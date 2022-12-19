Yargıtay Başsavcısı'ndan HDP talebi

Yargıtay Başsavcısı, HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini ifade ederek, "Hazine yardımı bulunan hesapları bloke edilsin" açıklamasını yaptı.

Yargıtay Başsavcısı, HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini ifade ederek, "Hazine yardımı bulunan hesapları bloke edilsin" açıklamasını yaptı.

Yargıtay Başsavcısı tarafından yapılan açıklamada, "HDP, Hazine yardımını terör örgütünün amaçları için kullanıyor. Devlet yardımı bulunan hesapları bloke edilsin. HDP'nin terör örgütü ile organik bağı devam ediyor" denildi. - ANKARA