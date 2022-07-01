Yargıtay Başkanı Akarca'dan Başkan Zolan'a övgü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Denizli'nin her geçen gün çok daha güzel bir çehreye kavuştuğunu vurgulayan Akarca, "Bu kadar güzel, temiz, bakımlı bir şehir ve bu şehir halkına yaptığınız hizmetler nedeniyle sizinle gurur duyduk" dedi.

Denizli Bölgesel İçtihat Forumu için Denizli'ye gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan ilk olarak konuklarına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. Yargıtay Başkanı Akarca, Denizli'de bulunmaktan ve böylesine önemli bir forumun gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Denizli Bölgesel İçtihat Forumu'nun gerçekleştiği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin mükemmel bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Yargıtay Başkanı Akarca, "Türkiye'deki örnek teşkil edebilecek çok mükemmel bir kongre merkezi olmuş. Bu kadar güzel, temiz, bakımlı bir şehir ve bu şehir halkına yaptığınız hizmetler nedeniyle sizinle gurur duyduk. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" dedi.

"Alt yapı çalışmaları mükemmel olmuş"

Denizli'nin pek çok güzel niteliği birlikte barındırdığına dikkati çeken Akarca, "Allah, nazardan korusun. Denizli'de tarım var, sanayi var, turizm var. Alt yapı çalışmaları mükemmel olmuş. Denizli Teleferik'i biliyordum ama Denizli Kayak Merkezi'ni ilk kez duydum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerinden övgüyle bahseden Akarca, konuşmasına şöyle devam etti: "Denizli bizim için yabancı bir bölge değil. Her geçen gün çok daha güzel bir çehreye kavuştuğunu görüyorum. Altyapı yatırımları, alt geçitler, meydanlar, yollar, kayak merkezi, teleferik çok mükemmel hale gelmiş. Sizi tekrar tebrik ediyorum" dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise, Denizli'de olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, ev sahipliği nedeniyle Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

"Denizli, çalışkan, üreten bir şehir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Osman Zolan, "Gerçekten bizim için çok büyük bir onur ve şeref. Bu güzelliği, mutluluğu bize yaşattınız. Şehrimiz sizin de bahsettiğiniz gibi birçok güzelliği içinde barındırıyor. Denizli, çalışkan, üreten bir şehir. 20 yıl öncesinde Denizli'miz yerel yönetimler olarak sanayicilerimizin, girişimcilerimizin çok gerisindeydi. Gidecek bir parkı, içilecek temiz suyu, nefes alınacak temiz havası, spor yapacak tesisleri yoktu" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya, çevre ve spor yatırımlarından ulaşım yatırımlarına, kültür, sanat çalışmalarından akıllı şehir, iklim değişikliği projelerine dek Denizli'de gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetleri detaylarıyla anlatan Başkan Zolan, "Çıkmış olduğumuz hizmet yolculuğumuzda bugün Denizli'mizin merkezinde 1200 park var, tertemiz havamız var. İyi bir mesafe aldık. En Temiz ve En Çevreci Şehir ödülleri aldık. Cumhurbaşkanımızdan gençlerimiz için yapmış olduğumuz Genç Denizli projesi ile Türkiye birinciliği ödülünü aldık. Su yönetimi ve iklim değişikliği projelerimizle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından önce Türkiye şampiyonu ardından Dünya 2'ncisi seçildik. İnşallah hizmetlerimize durmadan, yorulmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

Denizli horozu hatırası

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, ziyaretin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Denizli'nin simgesi cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğraf çektirdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel