Yargı Teşkilatı Toplantısı 8-9 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Yargı Teşkilatı Toplantısı bu yıl 8-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Yargı Teşkilatı Toplantısı bu yıl 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açılış konuşmasını yapacağı toplantıda Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji (YRS) belgesinde belirlenen hedefler ele alınacak.

Antalya'da yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılan, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisiyle belirlenen hedefler değerlendirilecek. Yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla adalet sisteminin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler ve yenilikler tüm yönleriyle ele alınacak.

424 katılımcı 2 gün sunumlara katılacak

Toplantıda Cumhuriyet başsavcıları ve komisyon başkanları ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) temsilcileri ve Bakanlık birimleri yargı teşkilatına ilişkin soru ve önerileri karşılıklı olarak değerlendirecek. Toplantıda HSK temsilcileri ile Bakanlık birimleri sunum yaparak teşkilata ilişkin beklenti ve önerilerini katılımcılara iletecek.

HSK ve Bakanlık birimlerinin yapacağı sunumlarla merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasında sorun ve önerilerin tartışılmasını sağlayarak iletişim ve koordinasyonun artırılması hedefliyor.

Toplantıya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcıları ve BAM Başkanları, Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanları başta olmak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Bakanlık birimlerinden gelen toplam 424 kişi katılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
